تعديل مواعيد اليوم الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية ببورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الجدول المقترح بتعديل مواعيد اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية والذى تقدم به الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بعد دراسته مع أحمد تاج الدين مدير ادارة التعليم الابتدائى المركزى.



تأتي هذه الخطوة الايجابية استجابة لشكاوى أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية بشأن طول اليوم الدراسي وامتداده للساعة الثالثة والربع يوميا بجميع مدارس بورسعيد الحكومية والخاصة والتى رصدها الجهاز الإعلامى لمديرية التربية والتعليم.



وينص التعديل على أن يبدأ اليوم الدراسى للمرحلة الابتدائية فى الساعة السابعة والربع صباحًا على ان ينصرف طلاب الصف الاول يوميًا فى الساعة الواحدة و٢٥ دقيقة، بينما ينصرف طلاب الصفوف الثانى والثالث فى الساعة الواحدة إلا الربع يومى الاحد والثلاثاء وباقى ايام الاسبوع فى تمام الثانية عشرة وخمس دقائق.



أما طلاب الصفوف من الرابع الى السادس سيكون موعد انصرافهم يوميا فى الساعة الواحدة و ٢٥ دقيقة عدا يوم الاحد سيكون فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق.