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فن

مايا دياب وMassari فى عمل غنائي جديد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:05 م
مايا دياب
مايا دياب
أحمد البهى
تم الإعلان عن إطلاق عمل جديد يجمع مايا دياب وMassari ضمن حفل أنغامي، ومن المقرر أن يتم طرح العمل خلال الفترة القادمة حيث من المقرر أن يتمّ تصويره على طريقة الفيديو كليب في المرحلة المُقبلة.

ووصف Massari الأغنية الجديدة والتعاون مع مايا دياب قائلًا: "هو رسالة مُباشرة لتذكير الجيل الجديد أنّ الموسيقى هي اللغة العالميّة الوحيدة التي تجمعنا وتكسر كلّ الحواجز وتزيل كلّ العوائق التي تضعها أحيانًا مُجتمعاتنا من خلال الإختلافات الثقافيّة والحضاريّة".

وحضر الحفل النجم العالميّ French Montana الذي وصل خصّيصًا من الولايات المتّحدة الأميركيّة، لينضمّ إلى النجمين Massari ومايا دياب.

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