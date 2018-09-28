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ديني

لجنة الفتوى تحذر من هذا الفعل عند تلقين الميت للشهادة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:33 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه يُسن تلقين المحتضَر قبل الغرغرة بالشهادة «لا إله إلا الله ».

واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم تلقين الميت ؟»، بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، مشيرة إلى أنه يحسن ألا يلح عليه في قوله مخافة أن يتضجر فيردها، بل يعرّض له بقولها.

وأوضحت أنه بالنسبة للتلقين أثناء الدفن أو بعده مباشرة فقد استحبه جماعة من العلماء، منهم الإمام النووي والرافعي وقد ذكر الإمام النووي ذلك في فتاويه واستدل له بحديث رواه الطبراني في معجمه وهو حديث ضعيف، وقد ذكر النووي أنه ضعيف لكنه أخذ به لكون الأمر من مسائل الفضائل والترغيب والترهيب.

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