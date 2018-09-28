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حوادث

مباحث بلبيس بالشرقية تعثر على جثة شاب مصابًا في رأسه

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:42 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
وائل شاهين - محمد الطحاوى
عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مصابًا بالرأس بقرية جيلفينا التابعة لدائرة المركز.

تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بعثور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس علي جثة شاب في العقد الثالث من عمره مصابًا بجرح في الرأس بطريق قرية جيلفينا.

وانتقل المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والرائد نبيل غيث رئيس مباحث بلبيس، والنقيب هشام عبدالحميد معاون مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن الشاب يرتدي بنطلون وتيشيرت، ولم يتم العثور معه على تحقيق هويته الشخصية، ومصابًا بجرح بالرأس.

وتم نقل الجثة لمستشفي بلبيس المركزى، وجار عرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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