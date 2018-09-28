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رياضة

زكريا ناصف بعد مشاركته في الجمعية العمومية: المسئولية كبيرة تقع علينا.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حرص زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق، على المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة للأهلي.

وأشاد ناصف بالعملية التنظيمية للجمعية العمومية، مؤكدًا أن المظهر العام جيد للغاية كما أثنى على عملية انتقال الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد بأوتوبيسات مخصصة.

وقال زكريا ناصف: «المشاركة في الجمعية العمومية الحالية مسؤولية تاريخية على كل أبناء النادي الاهلي لكتابة دستور النادي».

وعن سؤال بمشوار الأهلي في إفريقيا قال: "لاعبو الأهلي قادرون علي تحقيق اللقب الإفريقي الغائب رغم وجود ضغط مباريات إلا أن الجميع في مستوى واحد لا يوجد لاعب دكة أو أساسي كلهم متاحين في كل وقت".

وأختتم: "أرى أن كارتيرون مدرب فني عال وقادر علي تحقيق البطولة مع النادي وأطالب الجماهير بالصبر عليه وطوال مشواره مع الفريق حقق نتائج إيجابية وننتظر التتويج".

وعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة منذ الساعة التاسعة صباحًا؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

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