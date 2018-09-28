البرلمان الأفريقى: مصر أنقذت أوغندا من مخاطر الفيضانات ويؤكد: المقاولون العرب شركة عظيمة

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في مراسم ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضانات بمقاطعة كاسيسي غرب أوغندا، بحضور طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا وسام سيبتوريش وزير المياه والبيئة الأوغندي



وقال " الجندى " فى بيان له اصدره منذ قليل ان اشادة " وسام سيبتوريش " بدعم الحكومة المصرية لمنظومة إدارة المياه ورفع وبناء قدرات العاملين ونقل خبرات مصر إلى أوغندا دليل قاطع على الدور الكبير والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه دول القارة السمراء وقال النائب مصطفى الجندى ان الوزير الاوغندى وجه الشكر إلى شركة المقاولون العرب المصرية التي نفذت المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 2.3 مليون دولار، في وقت قياسي.



مؤكدا ان شركة المقاولون العرب تستحق هذا الشكر لأنها واحدة من اهم الشركات المصرية التى تحظى باحترام وتقدير كبيرين من جميع الدول الافريقية لدورها الكبير والحيوى فى تنفيذ جميع المشروعات الكبرى والعملاقة داخل الدول الافريقية كما أشاد النائب مصطفى الجندى بتصريحات الدكتور محمد عبدالعاطى التى أكد خلالها على استمرار التعاون الفني بين الحكومتين وبدء الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع وكذلك البدء في تنفيذ أعمال مشروع إنشاء خمسة سدود لحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة في أوغندا، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة للأشقاء الأوغنديين اضافة الى تأكيد الوزير بان هذا المشروع يأتي ضمن التعاون الثنائي الفني بين مصر وأوغندا وبناء على طلب من الحكومة الأوغندية لتقديم الدعم من خلال الخبرات المصرية، نظرًا للمخاطر التي تعرضت لها مقاطعة كاسيسى على مدار 20 عامًا من الفيضانات الكثيفة المتتابعة.



وأكد النائب مصطفى الجندى اهمية استمرار التعاون الفني بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية والري والبدء في تنفيذ إنشاء خمسة سدود لحصاد مياه أمطار بمناطق متفرقة في أوغندا، والبدء في الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضانات، بهدف استثمار مخرجات المرحلة الأولى من المشروع وتأكيد لأواصر التعاون بين مصر وأوغندا وكشف " الجندى " عن ان البرلمان الافريقى برئاسة روجيه دانكونج دائما يشيد بالدور المصرى المحورى والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه جميع الدول الافريقية بصفة عامة وتجاه دول حوض النيل بصفة خاصة مؤكدا ان مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى استعادة دورها التاريخى داخل الدول الافريقية ووجه النائب مصطفى الجندى التحية والشكر للسفير طارق سلام سفير مصر باوغندا مؤكدا انه له دور كبير فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا فى مختلف المجالات مؤكدا انه يقوم بدوره على اكمل وجه وهو نموذج رائع ومشرف للدبلوماسية المصرية وله علاقات واسعة وممتازة مع جميع القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية داخل اوغندا.