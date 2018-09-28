المصري البورسعيدي يرفض بدء مباراة طلائع الجيش بسبب الجماهير

رفض الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة المدير الفني حسام حسن، بدء مباراة طلائع الجيش والتي من المقرر لها أن تنطلق بعد قليل، وذلك بسبب رفض قوات الأمن دخول جماهير الفريق البورسعيدي الاستاد، لحضور المباراة المقررة في إطار الجولة الثامنة بالدوري المصري.



واستنكر الجهاز الفني للنادي البورسعيدي ومجلس الإدارة رفض قوات الأمن دخول جماهير الفريق البورسعيدي إلي مدرجات استاد الجيش ببرج العرب.



ويأتي فريق المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 مباريات فقط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث وخسر في مواجهة وحيدة.