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من هبة رجل الغراب إلى جراند أوتيل.. الإصرار على تقديم الفورمات الأجنبي في المسلسلات المصرية موضة أم استسهال.. نقاد يجيبون

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
سمر سعد
  • أحمد سعد الدين: الاعتماد على فورمات أجنبي إفلاس فكري
  • محمود قاسم: أعمال تامر حبيب تشبه بعضها البعض 

انتشرت تيمة فورمات المسلسلات الأجنبي في السنوات الأخيرة، حيث بدأ المنتجون يلجأون إلى شراء حقوق تمصير أعمال أجنبية، وتقديمها في مسلسلات مصرية على نهج "هبة رجل الغراب، جراند أوتيل، طريقي".

الفورمات الأجنبي" يعنى اختيار عمل أجنبي ناجح جماهيريًا، وإعادة صياغته وتقديمه بشكل يناسب المجتمع وطبيعة جمهوره.

ونستعرض عبر السطور التالية، آراء النقاد فى اعتماد المنتجين على الفورمات الاجنبى لتقديم مسلسلات تليفزيونية.

الناقد احمد سعد الدين قال ان المنتجين المصريين يصرون على الفورمات الاجنبى فى المسلسلات حاليا وهذا افلاس فكرى .وللاسف عندما يتم تمصير القصة الاجنبى تقدم بشكل مختلف وتخرج عن الطبيعى وتصبح بلا هدف ومعنى حقيقى باستثناء القليل منها مثل مسلسل جراند اوتيل .

واضاف ان جراند اوتيل ماخوذ عن مسلسل اسبانى فى الاصل ولكن تامر حبيب نجح فى إضافة اللمحة المصرية، واكثر ايضا من الصراعات بين الشخصيات؛ لذلك حقق هذا النجاح.

ووأوضح انه ليس من الطبيعى ان ننقل فورمات اجنبى، ولكن من الأفضل ان توجد فكرة جديدة ومعالجة وسيناريو، ونقدم شيئا مختلفا وجديدا، اما ما يحدث مجرد استسهال .

وأشار إلى ان هناك ايضا تفاصيل يتم نقلها حرفيا من سيناريو النسخة الاجنبى، وقد تكون لا تتماشى مع تقاليد مجتمعنا المصرى والعربى .

اما الناقد محمود قاسم فيرى ان الاعتماد على الفورمات الاجنبى فشل ذريع، متسائلا "كيف يلجا المنتجون إلى تقديم تلك الأعمال".

ويرى قاسم ان نقل الفورمات الاجنبى تكون من اجل التطويل فى الاحداث والحلقات والكل فى النهاية ينصب على مصلحة المنتج .

واضاف قاسم ان تامر حبيب اشتهر بتقديم الفورمات الاجنبى ونجح فى مسلسل جراند اوتيل، ولكن اذا بحثنا عن باقى اعماله فى السينما او التليفزيون؛ سنجدها مكررة، وكلها تلعب على تيمة الحب والفراق بين الرجل والمراة.

واشار الناقد الفني إلى أن تامر حبيب نجح فى سهر الليالي، ثم قدم لعبة الحب، وكلها على نفس النهج، اما جراند اوتيل فكان مختلفا ونجح، ولكنه أفسد رواية "نحن لا نطفئ الشمس" بالرغم انها رواية عظيمة ولكن ظهرت دون المستوى لضعف الكاتب والسيناريست.
من هبة رجل الغراب إلى جراند أوتيل.. الإصرار على تقديم الفورمات الأجنبي في المسلسلات المصرية موضة أم استسهال.. نقاد يجيبون

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