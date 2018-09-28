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فن

فى عيد ميلاد حبيبة.. تعرف على تفاصيل اتهامها بقتل زوجها وبرائتها فيما بعد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة حبيبة بعيد ميلادها، والتي تعد من الوجوه الصاعدة في فترة التسعينيات، إلا أنها تعرضت إلى أزمة كبيرة قضت على مسيرتها الفنية بعد أن اتهمت بقتل زوجها.

بدأت القضية حين تم العثور على جثة زوج الفنانة الراحلة، وهو خليجي الجنسية مقتول داخل شقته بـ 30 طعنة، وقد تم اتهام زوجته حبيبة بهذا الأمر، واضطرت إلى الاعتراف بسبب الخوف الشديد ومن وجودها داخل القسم، وتم الحكم عليها بالمؤبد.

وبعد قضائها 5 سنوات داخل السجن تم القبض على شخصين اتضح أنهما من قاما بقتل زوجها، بعد أن قاما ببيع إحدى متعلقاته الشخصية، وتم الإفراج عن الفنانة حبيبة، إلا أن الأضواء كانت قد انحصرت عنها.

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