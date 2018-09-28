البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوي في نيوچيرسي.. صور‎

دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مذابح وأيقونات ومعمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بولاية نيوچيرسي.



وتم تدشين ثلاثة مذابح، المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، ومذبح آخر على اسم القديسين يوسف النجار ومريم المجدلية والسامرية والقديسة مارينا، والمذبح الثالث على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديسَيْن الانبا كاراس والانبا شنودة.



كما دشن قداسته أيقونات الكنيسة وأيقونة "البانطوكراطور" والمعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان ثم تمم طقس العماد لمجموعة من الأطفال.