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أخبار العالم

مؤسسة أمريكية تمنح الرئيس الجزائري بوتفليقة جائزتها السنوية للسلام

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:25 م
بوتفليقة
بوتفليقة
أ ش أ
منحت مؤسسة “BRAVE “الأمريكية، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، جائزة للسلام السنوية ، لدوره في تحقيق السلام في الجزائر وفي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال بيان للمؤسسة إن عضوي الكونجرس الأميركي السابقين جورج هوتشبروكنر وكريستوفر شيز، قدما الجائزة نيابة عن المؤسسة.

وأوضح البيان أن الجائزة منحت لبوتفليقة لدوره في التفاوض حول اتفاق السلام في بعض بلدان إفريقيا من بينها إثيوبيا وإريتريا، كما أنه ساهم في إنهاء الحرب التي دامت 20 سنة، في يوليو 2018، كما تولى وساطات في كل من ليبيا ومالي.

وقال البيان " في عام 2002 ، أنهى بوتفليقة الحرب الأهلية الجزائرية بمنح العفو لأولئك الذين حملوا السلاح ضد الحكومة، إضافة لدوره في العملية السياسية، وبقيامه بذلك ، وضع نموذجا جديدا لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، والذي تم دراسته في جميع أنحاء العالم لفعاليته الثورية".

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