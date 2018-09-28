العلميين تعلن كشوف المرشحين بانتخابات التجديد النصفي .. النادي: 96 مرشحا على 33 مقعدا والأمن يستبعد 8 دون بيان الأسباب .. صور

العلميين تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على 33 مقعدا شاغرا

اقبال مكثف من الأعضاء للترشح خاصة من هم دون 15 سنة

الأمن يستبعد 8 أعضاء بعد تقدمهم بطلبات الترشح

غلق باب الترشح وإعلان الكشوف الأولية وبدء تلقي الطعون لمدة اسبوعين



فتحت نقابة المهن العلمية، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على 33 مقعدا شاغرا، "6 أعضاء انتهت مدة انتخابهم قانونيا، والباقون فهم أعضاء انقطعوا عن حضور جلسات مجلس النقابة، وغالبيتهم من جماعة الإخوان الإرهابية"، وذلك يوم السبت 15 سبتمبر الجاري وحتي يوم الاحد الماضي.



وقال صلاح النادي، الأمين العام لنقابة المهن العلمية، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إنه تم الإعلان رسميا عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، السبت 8 سبتمبر الجاري، بجريدتي الأخبار والجمهورية، كما نص قانون النقابة، بالإضافة للإعلان على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأشار النادي، إلي أن المقاعد الشاغرة هي 14 مقعدا لممثلي النقابات الفرعية بمجلس النقابة العامة بالمحافظات التالية "البحيرة _ أسوان _ الاسكندرية_ بني سويف _ المنيا _ قنا _ سوهاج _ أسيوط _ الشرقية _ الغربية _ المنوفية _ دمياط"، لافتا إلي أن المقاعد مقسمة ما بين 10 أعضاء تحت السن "15 سنة"، و4 أعضاء فوق السن "15 سنة".



وأضاف النادي، هناك أيضا 7 مقاعد لممثلي الشُّعَب بمجلس النقابة العامة، والشعب هى: "الكيمياء _ الجيولوجيا _ علوم الحياة _ علوم الحاسب _ الإدارة العلمية _ العلوم الطبية"، لافتا إلي أن المقاعد مقسمة ما بين 5 أعضاء تحت السن "15 سنة"، وعضوين فوق السن "15 سنة".



ونوه بأن كل شعبة من الشعب السابقة، سيكون لها ممثلا- باستثناء شعبة علوم الحاسب- سيكون لها ممثلان اثنان، احدهما تحت السن والاخر فوقه.



وتابع النادي، هناك 5 مقاعد بمجلس شعبة علوم الحياة "4 أعضاء منهم علي الأقل تحت السن"، و7 مقاعد بمجلس شعبة الإدارة العلمية "4 أعضاء منهم على الأقل تحت السن".



وأوضح أمين عام نقابة المهن العلمية، أنه عقب غلق باب الترشح، الأحد الماضي بدأ عرض كشوف المرشحين حيث تبين من عدد المرشحين 96 مرشحا مقابل 33 مقعدا شاغرا أن هناك اقبالا مكثفا من قبل أعضاء علي خوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة.



ولفت النادي، إلى أنه تم استبعاد 8 مرشحين لاعتراض الجهات الأمنية عليهم دون الإعلان عن الأسباب التي أدت لذلك، مرجحا أن يكون إنتمائهم للجماعة الإرهابية السبب.



وأشار النادي، إلى أن تلقي الطعون بدأ يوم الاحد الماضي عقب غلق باب الترشح ولمدة اسبوعين، وتحديدا حتى يوم الجمعة 5 أكتوبر المقبل، ويبدأ بعدها فتح باب التنازل من يوم السبت 6 أكتوبر وحتي يوم الجمعة 12 أكتوبر.



وأضاف النادي، أنه سيعقب ذلك اختيار مندوبي المرشحين وإبلاغ اللجان وتحديدا من يوم السبت 13 اكتوبر المقبل وحتى يوم الجمعة 19 أكتوبر، على أن تعقد الانتخابات يوم الثلاثاء 23 اكتوبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، وسوف تعلن أسماء الفائزين يوم الخميس 25 اكتوبر عقب تجميع النتائج من كافة المحافظات.