السحار: علاج فيروس سي يحسن مستويات السكر في الدم

قال الدكتور مدحت السحار استشارى الكبد والجهاز الهضمى، إن أبرز توصيات المؤتمر السنوي الـ15 "العلاقة بين السكر والجهاز الهضمي والكبد" تتلخص في التعرف علي علاقة مرض السكر وأمراض الكبد في مصر التى بها أعلى نسب على مستوى العالم.



وأضاف السحار خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر إن فيروس سي من أكثر أمراض الكبد انتشارا في مصر، وعلاجها بالأسلوب السليم يؤدي الى ابطاء تدهور حالة الكبد وازدياد السن العمري لمرضى الكبد، وذلك في حالة الإصابة به نتيجة الإصابة بمرض السكري.



وتابع السحار: "هناك سهولة كبيرة في علاج الكبد من فيروسات والإقلال من حدوث الورم الكبدي بعد الشفاء من فيروس سى بالأدوية الحديثة".



واشار إلى أن المرضى المصابين من الأساس بالسكر، فإن علاجهم من فيروس سى يؤدى إلى تحسن في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي سيقل عدد المصابين بالسكر فى مصر فى السنوات القليلة المقبلة.



أقيم المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ واستشاري أمراض الكبد والسكر بالأكاديمية الطبية العسكرية، الذي اجرى أمس في المركز القومي للتدريب بجوار ارض المعارض مدينة نصر.