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جامعة المنصورة تتقدم فى تصنيف التايمز الدولي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:41 م
تقدم تصنيف جامعة
تقدم تصنيف جامعة المنصورة لعام 2019 فى التصنيف الدولى
همت الحسينى
أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة عن تقدم ترتيب الجامعة فى تصنيف التايمز الدولى للجامعات Time Higher Education وقد صنفت جامعة المنصورة لعام 2019 فى الترتيب 601-800، حيث صنفت الجامعة فى التصنيف لعام 2018 فى الترتيب من 801-1000 ويعد تصنيف التايمز من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات، حيث يشمل التصنيف 1200 جامعة على مستوى العالم.

وأكد "عبد الباسط"، أن "هذا التقدم فى ترتيب التصنيف الدولى نتيجة تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة وتطوير منظومة التعليم"، مشيرا الى الجهود المتميزة التى بذلتها لجنة تصنيف الجامعة للارتقاء بترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية منوهًا إلى الجهد الأكبر لأعضاء هيئة التدريس فى النشر الدولى للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.

ويوضح تصنيف Time Higher Education للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية فى هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" فى المرتبة من ٦٠١ – ٨٠٠ وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من ٨٠١ – ١٠٠٠ بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من ١٠٠١-١٢٠٠.

جدير بالذكر أن تصنيف Time Higher Education يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية فى مجالات : التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث العلمى (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة بنسبة 30%) والاستشهادات المرجعية (تأثير البحث بنسبة 30 %) و العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%) و دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

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