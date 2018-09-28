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فن

هند صبرى تحضر الجونة السينمائى من أجل طيارة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حرصت النجمة التونسية هند صبرى على التواجد خلال حفل توزيع جوائز منصة الجونة السينمائية من أجل تقديم الدعم لـ "طيارة" أحد مشروعات الأفلام فى مرحلة التطوير والتى ذهبت هذا العام إلى فيلم "فانتازيا" من تونس للمخرج وليد طايع وتقدر جوائزها بـ5 ألاف دولار أمريكى.

يذكر أن "منصة الجونة السينمائية" هي الذراع الاحترافية لمهرجان الجونة السينمائي، وتهدف إلى تطوير ودعم صناع الأفلام الواعدين من مصر والعالم العربي، ولمساعدتهم في الحصول على الدعم الفني والمالي لإنجاز مشاريعهم السينمائية.

وتتكون "منصة الجونة السينمائية" من برنامجين: جسر الجونة السينمائي، ومنطلق الجونة السينمائي، الذي يعتبر مشروع تطوير ومعمل إنتاج مشتركا يمد مخرجي ومنتجي الأفلام العرب بفرص للحصول على الدعم الإبداعي والمادي لمشروعاتهم السينمائية.

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