أكمل قرطام: حقوق الفلسطينيين لن تضيع مهما طال الزمن

علق أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، على كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التي ألقاها داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث وصفها بـ"المستفزة" للعرب، قائلا: "ترامب يقول إنه مع إسرائيل 100%، وأن عليها أن تتعامل بشراسة، ونحن نقول أن الشعوب العربية والإسلامية مع فلسطين 100%".



وأوضح "قرطام"؛ فى بيان له، أنه إن لم تغتنم إسرائيل فرصة السلام الحالية؛ فنحن وهي والزمن طويل، والحقوق لا تضيع بطول المدة.



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تشن حربا مفتوحة ضد الشعب الفلسطينى، فى وقت يبحث فيه العرب عن حلول تحقق الحرية للأخير.



وأكد "قرطام"، أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فقط، وليس "ترامب"، هي التي تحدد كيفية التعامل مع قضايا حل الدولتين.



ونوه رئيس حزب المحافظين، بأن أمريكا تنحاز انحيازا سافرا للكيان الصهيونى فى كافة المحافل الدولية دون أن يعترضها أحد ضاربة عرض الحائط كافة القرارات الدولية.