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في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن داء الكلب

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
رشا عوني
تحت شعار "داء الكلب.. شارك برسالة أنقذ حياة"، تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لداء الكلب "السعار" اليوم الجمعة، الذي أصبح منتشرًا في الكثير من دول العالم.

الكثيرون يغفلون المعلومات الصحيحة حول داء الكلب "السعار"، لكن وفقًا لما نشره موقع "express" فهذا الداء هو فيروس معدٍ يهاجم الجهاز العصبي المركزي، ويسبب التهابا حادا في الدماغ، ويتواجد في إفرازات الحيوانات المعدية، وينتقل إلى الإنسان إذا عضه أحد هذه الحيوانات، وفي تلك الحال يجب التعامل مع هذا المرض بشكل فوري وإلا فيؤدي إلى الموت السريع.

تبدأ أعراض هذا الداء، بوجود حمى مع ألم ووخز غير عادي أو غير مبرر، وخز أو حرقان في مكان الجرح مع انتشار هذا الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، والدماغ والحبل الشوكي.

و لداء الكلب العديد من الأنواع أبرزها:

1- داء الكلب الغاضب: إذ يظهر على الأشخاص المصابين به حالة من فرط النشاط والسلوك المثير ويسبب أزمة تنفسية أو قلبية ويسبب الوفاة بعد أيام.

2- داء الكلب الشللي: إذ تصبح العضلات مشلولة بدءًا من موقع العضة أو الخدش وتتطور إلى غيبوبة ويسبب الوفاة أيضًا.

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