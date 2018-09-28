اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية لنادي قضاة مجلس الدولة

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لإقرار ميزانية النادي حيث اكتمل النصاب بحضور ١٠٪؜ من أعضاء الجمعية أو ٢٠ عضوا من أعضاء الجمعية طبقًا لنص المادة ٢٥ لائحة النادي.



وأثناء تقديمه للجمعية، دعا المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة النادي الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح المستشارين الذين توفوا خلال العام الماضي.



وأكد المستشار أيمن حجاج أمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة أنه خلال عام ٢٠١٧ كان هناك نظام جديد لأمانة الصندوق تختلف عن باقي السنوات، فتم عمل كشوف للإيرادات والمصروفات وعمل حسابات منتظمة ودفاتر محاسبية ونظام جديد للصرف للمدينة السكنية، حيث أصبح كل ملف مرفق به جميع إيصالات السداد والمعايير المحاسبية المتطلبة في هذا الشأن برعاية متخصصين في المسائل الحسابية، كما أن جميع مستندات الصرف موجودة منذ عام ٢٠١٧ ويمكن الاطلاع عليه.



وأكد أشرف السرساوى مراقب الحسابات لنادي قضاة مجلس الدولة، أنه بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠١٧ تنحصر المسؤولية في مراجعة القوائم المالية للعام الحالي لإبداء الرأى فيها والمعدة من قِبل ادارة النادي نظرًا لعدم وجود قوائم مالية عن الأعوام السابقة.



وأضاف أنه أعمال المراجعة والخاصة بالقوائم المالية للنادي تضمنت أدلة المراجعة والتى تكون مناسبة وكافية لإبداء الرأي في القوائم المالية وجاءت معبرة عن نشاط النادي وحركة المعاملات بكل دقة وأمانة.



وتابع بأن إجمالى مصروفات المدينة السكنية مليون و٧٢٣ ألف جنيه، وبخصوص الإيرادات بلغت قيمتها ٢٨ مليون جنيه، أما المصروفات مليون ٥٦٣ جنيها، بينما الفائض المحقق ٢٦ مليون جنيه، وكانت هذه القوائم المالية المشار إليها تعبر عن المركز المالى لقضاة مجلس الدولة، بينما ١٥ مليون جنيه للودائع وتم نقلها الى بنك مصر فرع الأورمان وتم طرح أذون خزانة للاكتتاب.