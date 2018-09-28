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حوادث

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات ضباط الداخلية بالقليوبية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:46 م
اللواء رضا طبلية
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية لضباط أمن القليوبية.

وشملت الحركة المقدم محمد عبدالله حسن رئيس مباحث كفر شكر، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد فتحى رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم ابراهيم بحبح رئيسا لمباحث مركز بنها، والمقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم ايمن جابر رئيس مباحث مركز قليوب.

كما تم الإبقاء على المقدم أحمد سامى عفيفى رئيسا لمباحث مركز طوخ، والمقدم اسماعيل خطاب رئيس لمباحث قها، ونقل المقدم محمد عبدالله السايح لرئيس مباحث شبين القناطر، والمقدم أحمد عبدالعليم رئيسا لمباحث قسم العبور، والمقدم حازم سعد رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم محمد عشماوى رئيسا لمباحث قسم الخانكة.

والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد محمد عبدالله رئيسا لمباحث الخصوص.

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