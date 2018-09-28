هذا ما يحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن من يُصلِ على النبي –صلى الله عليه وسلم – مائة مرة يوم الجمعة ، فإنه يحدث له هذا الأمر.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه نور ساطع، مستشهدًا بما قال الإمام علي بن ابي طالب -رضى الله تعالى عنه- : « مَنْ صَلََّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا».



وأوصى «المفتي السابق» بالإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- بالليل والنهار وفي كل وقت وعلى أي حال، مشيرًا إلى أن كل الأعمال بين القبول والرد إلا ما كان متعلقًا بجانب "الأجل" لذا يجب علينا أن نعود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فنصلي عليه بألسنتنا ،وعلى مسابحنا، ونصلي عليه في أفعالنا، ونصلي عليه في قلوبنا ونقبل حكمه فينا.

