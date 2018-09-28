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أخبار العالم

لافروف يبحث مع نظيره السوري في نيويورك الوضع في إدلب

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:48 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بنظيره السوري وليد المعلم، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب.

وقال وزير الخارجية الروسي - وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "راض أن لدينا إمكانية للنظر في كيفية تطور علاقاتنا، وكيفية تقدم التسوية السورية".

من جانبه، صرح وزير الخارجية السوري: "لدينا موضوع مهم يجب مناقشته وهو إدلب".

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