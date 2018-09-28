لافروف يبحث مع نظيره السوري في نيويورك الوضع في إدلب

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بنظيره السوري وليد المعلم، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب.



وقال وزير الخارجية الروسي - وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "راض أن لدينا إمكانية للنظر في كيفية تطور علاقاتنا، وكيفية تقدم التسوية السورية".



من جانبه، صرح وزير الخارجية السوري: "لدينا موضوع مهم يجب مناقشته وهو إدلب".