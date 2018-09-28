حماة الوطن: زيارة السيسي لنيويورك حققت مردودا إيجابيا

أثنى حزب حماة الوطن، على النتائج الطيبه والهامة التى حققتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 والتى استغل فيه الزخم الدولي إلى عقد عدة لقاءات سياسية واقتصادية وقمم ثنائية هامة مع بعض قادة رؤساء الدول المشاركة.



وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأمم المتحدة، هي الخامسة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، حيث ترأس فى المرة الرابعة وفد مصر في الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ 72، في تحرك يجسد حرص مصر على التواصل المستمر مع المنظمات الدولية، والحضور على أعلى مستوى في المحافل العالمية والدبلوماسية الجماعية وعكست مشاركة الرئيس، المنتظمة في الجمعية العامة في دوراتها الأربع السابقة، لإدراك أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.



وأكد مساعد رئيس الحزب أن كلمة الرئيس السيسى امام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة وصريحة وشاملة لكل الأزمات التى تعانيها المنطقة العربية والأفريقية كما عكست دور مصر الإقليمي والدولي الذي يزداد كل يوم، لأن القيادة السياسية المصرية استطاعت أن تثبت للعالم أن مصر هى مصدر التوازن في المنطقة، وأنها تسعى للسلام والاستقرار الداخلي وأن ما ذكره بان مصر سابع أكبر مساهم في عملية حفظ السلام العالمي يؤكد موقف مصر الثابت الراسخ فى الحرص على نشر وتحقيق وحفظ السلام العالمي وإيضاح حقيقة المواقف المصرية إزاء مختلف القضايا المهمة على كافة الصُعد، وفى مقدمتها الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الصدد.



وأوضح اللواء الغباشى أن زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية ليست زيارة سياسية فقط، ولكن استثمر وجوده بهذا المحفل الدولى لشرح حقيقة الوضع الحالي لتعافي الاقتصاد المصري وسبل جذب استثمارات دولية لتعود على الوطن بكل رخاء وتنمية و الشق الاقتصادي يمثل جانبًا مهمًا من نشاط الرئيس واهتماماته خلال وجوده في هذا المحفل الدولي.



وأضاف الغباشى أن اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من قادة ورؤساء العالم خاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السويسرى ورئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الايطالي والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات ورئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا والرئيس اللبناني ورئيس وزراء بلغاريا ورئيسة وزراء النرويج ورئيس جنوب افريقيا ورئيس البرتغال.



كما شارك فى اجتماع تغير المناخ وشارك في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا تعكس تقدير قادة العالم للرئيس المصري ودوره المهم علي الساحة الدولية وحرص قادة العالم علي الاستماع لرؤية مصر في العديد من الملفات الإقليمية.