38 % من قراء صدى البلد يتوقعون فوز الزمالك على القادسية الكويتي

أجرى موقع "صدى البلد"، استطلاع رأي يتضمن توقعات الجماهير لنتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية.



و توقع 38% من القراء فوز الزمالك، بينما توقع 54% منهم فوز القادسية ، فيما توقع 8% من القراء تعادل الفريقين.



هذا وبدأت مباراة الزمالك على منافسه القادسية الكويتي، الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد جابر الأحمد الدولى، فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية للأندية.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب على أرضه باستاد برج العرب ويحتاج لتحقيق الفوز او علي الاقل تعادل ايجابي لكي يصعد إلى الدور المقبل.