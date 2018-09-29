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تعليم

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان أبرز أحداث أول أسبوع دراسة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:47 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
ينظم اليوم السبت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها ، أنه من المقرر أن يتم خلال هذا المؤتمر التطرق إلى كل ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات فى الأسبوع الأول للعام الدراسي 2018/2019 ، إلى جانب توقيع بروتوكول مهم.

جدير بالذكر أنه كان قد بدء رسميًا العام الدراسي 2018/2019 بجميع مدارس الجمهورية من يوم 22 سبتمبر 2018 ، ويشهد هذا العام الدراسي بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد لأول مرة على تلاميذ رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ، إلى جانب بدء تطبيق نظام الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي .

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