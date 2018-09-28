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مصطفي بكري: الأطفال يتأثرون بمشاهد العنف على مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أبرز الإعلامي مصطفي بكري، خبر مقتل طفل بعزبة الهجانة على يد شقيقته الطفلة التى تبلغ من العمر 11 عاما، الذي نشر عبر موقع صدي البلد، بعد أن قام بينهما شجار بسيط أسفر عن قتل الطفلة لأخيها باستخدام مفك.

وأشار بكري خلال تقديمه برنامجه حقائق وأسرار المذاع علي فضائية صدي البلد، إلي أن الطفلة قامت بإخفاء جثمان شقيقها أسفل السرير دون أن تعلم والديها بجريمتها حتى انهارت واعترفت بعد ذلك في محضر الشرطة.

وأكد الإعلامي، أن القضية ليست أمنية بقدر ما هي اجتماعية ونفسية، وقد يتأثر الشباب والأطفال بما يشاهدون علي مواقع التواصل الاجتماعي من عنف ودماء.

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