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أخبار العالم

الصين: لا نسعى للهيمنة أو تجاوز أمريكا كقوة عالمية بارزة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:14 م
وانج يي
وانج يي
أ ش أ
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" إن بلاده لا تسعى نحو الهيمنة أو تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية بارزة، مؤكدا أن بكين تسعى لتحقيق التناغم والوئام العالمي.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الصيني اليوم الجمعة أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف وانغ – تعليقا على ما أثاره باحثون أمريكيون مؤخرا من أن الصين تكثف جهودها للهيمنة العالمية - "أود التأكيد بكل وضوح أن هذا خطأ استراتيجي خطير.. إنه توقع مضلل سيلحق ضررا بالغا بالمصالح الأمريكية وبمستقبل الولايات المتحدة".

وحول الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قال وانغ إنه "لا يوجد سبب للذعر"، مؤكدا إمكانية التغلب علي الصعوبات الحالية.

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