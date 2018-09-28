مصادر: جمال الشاعر وإيناس جوهر وسناء منصور أبرز المرشحين لهيئة ومجلس الإعلام

رشحت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين خلال آخر اجتماع لها، 4 شخصيات لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام على أن تختار مؤسسة الرئاسة مرشحا واحدا فقط، كما رشحت اثنين لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن تختار مؤسسة الرئاسة مرشحا واحدا فقط أيضا.



وأكدت أحد المصادر من داخل النقابة لـ صدي البلد، أن اللجنة راعت عددا من الشروط قبل البدء في التصويت خلال آخر اجتماع لها وعلى رأس هذه الشروط مراعاة تمثيل المرأة بالإضافة إلى الشروط التي أقرها القانون.



وكشفت أن من بين الشخصيات المرشحة لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام؛ الإعلامي جمال الشاعر والإذاعية الكبيرة إيناس جوهر والإعلامية سناء منصور، وأن من بين الشخصيات المرشحة لعضوية المجلس الأعلى للإعلام الإعلامي نشأت الديهي.



وأوضحت، أن اختيار مرشحي النقابة جاء بناء على المعايير المحددة في القانون ومعيار الكفاءة الإدارية والمهنية.



وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام عددا من الشروط والمعايير التي سيتم ترشيحها للتعيين فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء على رأسها أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 15 عاما، ألا يكون مالكا لأي مؤسسة صحفية أو إعلامية.



بالإضافة إلى: ألا يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وما لم يكن قد ورد إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.