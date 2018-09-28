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مصطفى بكري يعلن عن أسماء نواب حزب مستقبل وطن المرشحين للجان البرلمان

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
قسم التوك شو
أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب اعتمد ترشيحاته لرؤساء المجالس البرلمانية.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أنه تم اعتماد ترشح المستشار بهاء الدين أبو شقة مرشحا لرئاسة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد رسلان مرشحا لرئاسة لجنة الشئون العربية بعد اعتذار اللواء سعد الجمال الرئيس السابق للجنة، لجنة الشباب والرياضة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن بدلا من المهندس محمد فرج الذي يرشح لرئاسة لجنة الصناعة.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن النائب علاء عابد مرشحا لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، النائب هشام الشعيني، مرشحا لرئاسة لجنة الزراعة، النائب محمد كمال مرعي مرشحا لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، النائب كريم درويش مرشحا مرشحا للجنة العلاقات الخارجية بدلا من النائب طارق رضوان الذي يرشح لرئاسة لجنة الشئون الإفريقية.

وأكد بكري، أن لجنة الصناعة مرشح لرئاستها المهندس فرج عامر بدلا من المهندس أحمد سمير الذي يرشح رئيسا للجنة الاقتصادية بدلا من النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الحالي.

وحول باقي الترشيحات قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لجنة الخطة والموازنة مرشح لرئاستها الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة الحالي، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف مرشح لرئاستها الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والرئيس الحالي للجنة، ومرشح للجنة الإعلام والثقافة والآثار النائب أسامة هيكل الرئيس الحالي للجنة، وللجنة الصحة مرشح لرئاستها الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة الحالي، ولجنة المواصلات مرشح لرئاستها النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة الحالي، لجنة الاتصالات والتكنولوجيا مرشح لرئاستها للنائب أحمد بدوي، ولم يتم حسم لجنة الطاقة التي يتنافس عليها النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة الحالي والنائب محمد رشوان عضو اللجنة.

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