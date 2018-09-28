حسام عجور: مصر تشارك بـ35 لاعبا ولاعبة في البطولة العربية للكاراتيه غدا

يواصل لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه للرجال والسيدات "كانا وكوميتيه"، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمنافسات البطولة العربية للكاراتيه رقم 12 التي تستضيفها القاهرة غدا وبعد غد، 29 و30 سبتمبر الجاري، بالصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 12 منتخبا عربيا، حيث ينهي المنتخب تدريباته مساء اليوم بالصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات.



وقال حسام عجور، مدير البطولة إن اللجنة الفنية برئاسة مراد عاصم اختارت 20 لاعبا ولاعبة للمشاركة فى البطولة بناء على التصفيات والبطولات التى شارك فيها اللاعبون منذ شهر مارس الماضى وحتى الآن، واللاعبون هم:



أولا: "كوميتيه فردى سيدات".. "رضوى سيد وزن تحت 50 كيلو جراما، مريم صلاح وزن تحت 55 كيلو جراما، جيانا فاروق وزن تحت 68 كيلو جراما، شيماء أبو اليزيد وزن فوق 68 كيلو جراما، عائشة عبد الرحيم ( كوميتيه جماعى).



ثانيا: "كوميتيه فردى رجال".. "زياد غريب وزن تحت 55 كيلو جراما، مالك جمعة وزن تحت 60 كيلو جراما، على الصاوى وزن تحت 67 كيلو جراما، عمر طارق وزن 75 كيلو جراما، عبد الله ممدوح ( كوميتيه جماعى).



ويضم الجهاز الفنى، المدربين، سيد الفقى للرجال، وحسين الدسوقى للسيدات، وعلى غباشى كانا بنين، وحاتم شاهين كات بنات.



وأضاف حسام عجور أن منتخب الكاتا فردى يضم أحمد أشرف شوقى وسارة عاصم، والكاتا جماعى بنين أحمد أشرف شوقى وعلى الكومى وإسلام حسنى، والكاتا سيدات آية هشام، وزينب إيهاب، ورندا عاطف.



وأكد حسام عجور أن ذوى الاحتياجات الخاصة سيشاركون فى البطولة بـ15 لاعبا ولاعبة فى الإعاقات الثلاث "الذهنية - الحركية - والمكفوفين"، كالتالي:



أولا: الإعاقة الحركية.. "يمنى طارق، أمل أبو الفتوح، دعاء صلاح الدين، محمد كمال محمد، ياسر عادل، عبد العزيز عاصم".



ثانيا: إعاقة المكفوفين.. "صبرى عطية السيد، أحمد شريف بيومى، مروة أحمد".



ثالثا: الإعاقة الذهنية.. "مصطفى أبو الفتوح، عبد المطلب رشدى ، شادى محمد ، سلمى علاء الدين ، هبه رضوان ياسين ، بسمة محمود سعد".



ويضم الجهاز الفنى، المدربين ، وائل عبد الله محمود ، محمد محمد حمدى ، محمود العكارى ، بالإضافة إلى محمد رمضان علي مديرا اداريا.