إعفاء مدير مدرسة قراجة بكفر الشيخ من منصبه

قرّرت هالة النواصرة مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إعفاء مدير مدرسة قراجة للتعليم الأساسي من منصبه وتكليف القيادة الثانية بالمدرسة خلفًا له، عقب رصدها لعدد من السلبيات أثناء تفقدها أمس للفصول الدراسية بالمدرسة.



كما أمهلت مديرة عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مدير إدارة مدرسة سخا الثانوية بنات 24 ساعة لتلافي بعض الملاحظات التي رصدتها اثناء زيارتها أمس الخميس .



وتفقدت "النواصرة" الفصول الدراسية للوقوف على مدى جاهزية الفصول واستلام الطالبات الكتب الدراسية، مشددة على تنفيذ جميع النشرات والتعليمات الواردة من الإدارة لعدم المسائلة القانونية.

