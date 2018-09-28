ضبط صاحب استوديو يزور المحررات الرسمية بالجيزة.. فيديو



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب استوديو تصوير بالجيزة يقوم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير للترويج على المواطنين راغبى استخدامها مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر المتخصصة فى تزوير الأوراق والمستندات الحكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لا يستطيعون الحصول عليها بالطرق القانونية لوجود موانع لديهم وذلك مقابل مبالغ مالية.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قيام محب ف.أ ، صاحب استوديو تصوير، 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة - بتزوير المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير مُستخدمًا أدوات وأجهزة حاسب آلى وطباعة حديثة لترويج تلك المستندات على المواطنين راغبى إستخدامها مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه داخل الإستوديو.. وبحوزته ( جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى "نماذج شهادات طبية ورخص قيادة وتسيير وجوازات سفر "- 29 رخصة قيادة وتسيير وقيد ميلاد - 2 بيان نجاح "مزورين" – مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.