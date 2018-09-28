ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط صاحب استوديو يزور المحررات الرسمية بالجيزة.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
محمد صبرى - إسلام مقلد
تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب استوديو تصوير بالجيزة يقوم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير للترويج على المواطنين راغبى استخدامها مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر المتخصصة فى تزوير الأوراق والمستندات الحكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لا يستطيعون الحصول عليها بالطرق القانونية لوجود موانع لديهم وذلك مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قيام محب ف.أ ، صاحب استوديو تصوير، 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة - بتزوير المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير مُستخدمًا أدوات وأجهزة حاسب آلى وطباعة حديثة لترويج تلك المستندات على المواطنين راغبى إستخدامها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه داخل الإستوديو.. وبحوزته ( جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى "نماذج شهادات طبية ورخص قيادة وتسيير وجوازات سفر "- 29 رخصة قيادة وتسيير وقيد ميلاد - 2 بيان نجاح "مزورين" – مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

ترشيحاتنا

ميركل تصدم أردوغان: لا دليل على إرهاب المعارض التركي جولن

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

لجنة الفتوى تحذر من هذا الفعل عند تلقين الميت للشهادة

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي

الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة في رفع الأثقال.. فيديو

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية.. بث مباشر

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

أحمد ناجي عن النادي الأهلي: لحم كتافنا من خيره.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة مصر أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة
الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة في رفع الأثقال.. فيديو
ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة
ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟