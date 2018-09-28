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فن

النجم العالمى سيلفستر ستالونى يشارك فى ختام مهرجان الجونة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وصل قبل لحظات النجم العالمى سيلفستر ستالون إلى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى تمهيدا لتكريمه بجائزة الإنجاز ضمن الدورة الثانية، بعد أن تم تكريم المخرج المصري داود عبد السيد والمنتجة التونسية الشهيرة درة بوشوشة خلال حفل الإفتتاح.

المهرجان قام بإعداد برنامج خاص لتقديم وإبراز إنجازات السينما، وتكريم المبدعين الراحلين مثل المخرج يوسف شاهين وفيليني.

الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

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