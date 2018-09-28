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مصطفى بكري: السلطات الموريتانية سددت لكمة قوية في وجه الإخوان

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:05 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السلطات الموريتانية أغلقت المقر الرئيسي لمركز تكوين العلماء التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، وقررت سحب ترخيصه، حيث أثبتت التحقيقات أن المركز يستهدف الدول العربية بالفتاوى الشاذة التي تحرض على نشر العنف والفوضى بها، وتخدم التوجهات التركية والقطرية، والذي يعد لكمة قوية في وجه الجماعة الإرهابية.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجة حقائق وأسرار المذاع علي فضائية صدي البلد، أن مصادر تمويل هذا المركز غامضة وغير شفافة، وقد سحبت السلطات الموريتانية ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة التابعة لجماعة الإخوان، والتي يترأسها مرشد الجماعة في موريتانيا محمد الحسن.

وأشار الإعلامي، إلى أنه من الضروري العودة للإسلام المعتدل دون أي تشدد أو انحراف، وليس توظيف الإسلام بالطريقة التي نراها الآن.

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