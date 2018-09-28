فوائد مدهشة لتناول جوز الهند يوميا

غالبًا ما يرتبط تناول جوز الهند بفترة الصيف، لأن هذا المشروب المنعش يعد العنصر الرئيسي في العديد من المنتجعات لانه يمنح الجسم الترطيب اللازم، ولكن هل خطر ببالك أن جوز الهند يعتبر من أكثر الفواكه التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية؟



ذكر موقع "healthybuilderz"، أن جوز الهند يساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بالجفاف لأنه يحتوي على خمسة عناصر غذائية أساسية هي المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، والفوسفور التي يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم بسرعة.



يحتوي جوز الهند على قدر مناسب من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تتحول إلى طاقة، فيمكن لهذه الدهون أيضا منع الزهايمر وغيرها من القضايا الصحية من الظهور مثل التعرض للإصابة بالسرطان وكذلك الإصابة بارتفاع مستوي الكولسترول في الدم.



كما يساعد جوز الهند على الإبطاء من الإصابة بالشيخوخة، فتشير الأبحاث إلى أن جوز الهند يمكن أن يبطئ فعليًا مسيرة الزمن، بحيث يتم منع ظهور أي علامات للشيخوخة في سن مبكرة، فيحتوي جوز الهند على حمض اللوريك وكذلك السيتوكينات التي تلعب أدوار مهمة تتعلق بتنظيم الخلايا وكذلك تعزيز نمو الخلايا.