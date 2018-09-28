الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة في رفع الأثقال.. فيديو

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكريم لاعبي نادي اتحاد الشرطة الرياضي فى رفع الأثقال المقيدين بالمنتخب القومي والمشاركين ضمن البعثة الرياضية للدولة المشاركة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للمُعاقين "حركيًا" والتي أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 8-13 أغسطس 2018 بعد حصولهم على 6 ميداليات (ذهبية ، فضية ، برونزية)، وذلك من منطلق الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديرًا للنجاحات والإنجازات التى يحققها عدد من أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات.



واستقبل اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية اللاعبين وتكريمهم وإهدائهم درع القطاع وهم اللاعب محمد أحمد حسن (الوزن 49 ك ــ الرقم 110 ك) الميدالية الذهبية، واللاعب محمد حسين ذكى (الوزن 80 ك ــ الرقم 114 ك) الميدالية الذهبية، واللاعبة أمل محمود حنفى (الوزن 61 ك ــ الرقم 108 ك) الميدالية الفضية، واللاعبة جيهان جلال حسن (الوزن 79 ك ــ الرقم 127 ك ) الميدالية الفضية، واللاعبة أمانى إبراهيم الدسوقى (الوزن 86 ك ــ الرقم 122ك) الميدالية الفضية، واللاعب محمود صبرى (الوزن 65 ك ــ الرقم 177 ك) الميدالية البرونزية.



يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على المساهمة فى تعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحفيزهم على تخطي التحديات والتفوق في مختلف المجالات.