تأسيسية الإعلاميين تكشف عن موعد أول جمعية عمومية

قال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن أعضاء اللجنة التأسيسية يعملون بأقصى جهد لإنجاز جميع الملفات المطلوبة منهم، مشيرا إلى أنه تم إنجاز العديد من الملفات منها إعداد ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، والبدء في إجراءات لجنة القيد.



وأوضح الكنيسي أن أول جمعية عمومية للنقابة تم الاتفاق على موعدها في بداية العام المقبل، مهما كان عدد الأعضاء المتقدمين، موضحا أن عدد من تقدموا لعضوية النقابة يقدر بنحو 2700، وهو عدد جيد ونأمل في أن يزيد العدد في الفترة القادمة واستكمال أوراق الباقين.



وتستقبل اللجنة التأسيسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتأسيس نقابة الإعلاميين، الأعضاء الجدد للقيد بالنقابة من العاملين في مجال الإعلام ، علي أن يكون المتقدم مستوفي للشروط التي وضعتها النقابة .