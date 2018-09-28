مفاجأة.. أبو بكر شوقي في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

علم "صدى البلد" أن المخرج أبو بكر شوقي، تم اختياره لعضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 والتي تستضيفها الجونة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل.



شوقي أخرج فيلم "يوم الدين" والذي تم اختياره لتمثيل مصر في الأوسكار كأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، كما يشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية بالمسابقة الرسمية وذلك بعد عرضه في مسابقة مهرجان كان السينمائي.



وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يعلي القيم الإنسانية وذلك من خلال مريض الجذام والذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة.

