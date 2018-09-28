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حسام الخولي: باب مستقبل وطن مفتوح للجميع.. بشرط

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:19 م
حسام الخولي
حسام الخولي
هاني حسين
كشف المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عن إمكانية إندماج الحزب مع غيره من الأحزاب، قائلا إن الباب مفتوح للجميع، لمن يريد العمل وفقا لمنظومة الحزب.

وأضاف الخولي في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الإنتهاء من التصديق على قانون المحليات على رأس اهتمامات حزب مستقبل وطن خلال دور الإنعقاد المقبل.

وتابع: "الرئيس السيسي يراعي العائد الإقتصادي على الدولة المصرية خلال زياراته في الخارج، من أجل جلب المزيد من الإستثمارات".

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