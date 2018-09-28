إياد نصار وياسمين رئيس بختام الجونة السينمائي

وصل قبل دقائق إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى النجوم اياد نصار، محمد لطفى، عزت أبو عوف، ياسمين صبرى، انجى المقدم، باسل الخياط، هانى عادل، المؤلفة مريم نعوم وتامر حبيب، والمخرجين تامر محسن، وشريف البندارى.



كما وصل أحمد مالك وصبا مبارك ومنى زكى وغيرهم من أعضاء لجان التحكيم فى حين وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.