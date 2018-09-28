صدى البلد ينشر 40 صورة حصرية لكنوز الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس

ينشر موقع "صدى البلد" 40 صورة خاصة للكنوز الأثرية المصرية في متحف اللوفر بباريس، وهو ما أمدت به الدكتورة أماني محمد كامل كرورة العميد السابق لكلية الآثار بجامعة أسوان والأستاذ بكلية الآثار جامعة الفيوم الموقع، بعدما زارت باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للأبحاث، وذلك ببحث عن صيانة وترميم إثنين من الأيقونات الأثرية، كما أدارت إحدي جلسات المؤتمر.



وزارت الدكتورة أماني، متحف اللوفر، والذي قالت إنه يضم جناحا كبيرا للمقتنيات المصرية الأثرية القديمة "الفرعونية بفتراتها التاريخية المختلفة، إذ تعد آثارنا خير سفير لنا وعظمة أجدادنا في البلدان المختلفة، ومنها مجموعة من أقدم الصلايات المصرية القديمة، واختلف رأي العلماء في الغرض من استخدامها، مثل صلاية "نعرمر" الشهيرة بالمتحف المصري، ومنهم من اعتبرها بالتة للألوان ومنهم من اعتبرها لتمجيد الملك وانتصاراته.



وتابعت: في حديثها لـ "صدى البلد" أن هناك تمثال الكاتب المصري والذي يعد من روائع مقتنيات متحف اللوفر وأقدمها، ويزهو باقتنائه له مثل لوحة الموناليزا، كما توجد بعض التماثيل وأدوات الزينة المصرية القديمة من العاج من العصر العتيق بمصر القديمة، ومرآة من البرونز مع بعض أدوات الزينة الأخرى، وتمثال رائع من الدولة القديمة يوضح الرومانسية في مصر القديمة بين الزوجة وزوجها، وتطوقه في منتهى الحنان.



وتمثال آخر من الحجر الجيري الملون، أيضا من روائع الفن المصري القديم الذي يحتفظ به متحف اللوفر، ومنها أيضا أدوات تستخدم أثناء وبعد تحنيط المومياء لتقيها من الشرور وأهوال ما بعد الموت وتحفظها، ومجموعة من الأواني الفخارية من فترات مختلفة بالعصر العتيق وما بعده بمصر القديمة.



وأضافت أنه كما توجد في متحف اللوفر مجموعة رائعة من التماثيل الخشبية من مصر القديمة ومجموعة من التوابيت الخشبية المذهبية من العصر المتأخر، وذلك بخلاف مجموعة رائعة و نادرة من التماثيل لملوك مصر من عدة مناطق مختلفة بمصر وتنتمي لفترات تاريخية مصرية قديمة متعددة، ومنها تماثيل علي شكل أبي الهول لعدد من الملوك.



وقالت إن تذكرة اللوفر 15 يورو، وجميع الزائرين حريصين على زيارة الجزء المصري من المتحف برغم كبره واحتلال أكثر من قاعة وبعده عن بوابة الدخول، إذ أن معروضات المتحف مرتبة من الأقدم للأحدث وجميع الزائرين والكثير منهم مسنين حريصين على زيارة ذلك الجزء العملاق المتسع للأثار المصرية.

