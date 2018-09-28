شاهد.. إطلالة سلاف معمار في ختام الجونة السينمائي

تألقت النجمة السورية سلاف معمار بإطلالة مميزة بارتدائها فستان اسود منقوش بالزهور خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.



وحرصت سلاف على حضور جميع فعاليات المهرجان منذ انطلاقه ومشاهدة جميع الأعمال السينمائية برفقة عدد من النجوم السوريين منهم جمال سليمان، عابد فهد، مكسيم خليل، نسرين طافش، قيس شيخ نجيب وباسل الخياط.



وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي يوم ٢٠ سبتمبر الماضي بحضور نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.