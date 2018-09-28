انتشال جثة طفل لقي حتفه غرقا بالدقهلية

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثة طفل لقى حتفه غرقا باحدى قرى الدقهلية.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد بمصرع محمدعبد ربه 12 عاما طالب ومقيم قرية الحلوج التابعه لمركز دكرنس.



انتقل الى مكان الواقعه ضباط المركز وتبين ان الطفل كان يقوم بالاستحمام بمياه البحر ولكونه لا يجيد السباحة لقى حتفه.



تم نقل الجثة الى مستشفى دكرنس العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.