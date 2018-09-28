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ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:48 م
الفنانة ياسمين صبرى
الفنانة ياسمين صبرى
أسامة علي
خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بسبب إطلالتها على "الريد كاربت" وخلال التقاطها الصورة التذكارية قامت صبرى بإرسال قبلات لجمهورها، وبدأت أعداد كبيرة من الفنانين والفنانات الحضور للمشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

ونوهت "صبري" في تصريحات تليفزيونية على هامش فعاليات اختتام مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركتها في عمل درامي ستخوض به سباق شهر رمضان المقبل، مؤكدة أن العمل الدرامي سيكون من بطولتها المطلقة.

الجدير بالذكر أن المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر، ومن المقرر إقامة حفل الختام اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

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