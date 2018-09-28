الليلة.. محمد صبحي ضيف طارق علام في برنامج هو ده

يحل الفنان محمد صبحي، ضيفا على الإعلامي طارق علام، في برنامج "هو ده" المذاع على قناة "المحور"، في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم.



ويكشف "صبحي" خلال الحلقة، أسرارا عن عمله المسرحي القادم بعنوان "خيبتنا لما فارقتنا"، حيث يتحدث صبحي عن ذكرياته ومشوار العمر وكيف خرج هذا العمل الجريء الذي يواجه المجتمع العربي والدولي بما نحن عليه الآن من أحداث سياسية أو نفسية أو اقتصادية.



ويقدم "علام" كشف حساب للفنان محمد صبحي عن رحلته الماضية، وفي نهاية اللقاء يقدم بعض الدعوات المجانية للمشاهدين، وذلك على سبيل الجوائز التي تقدم بشكل شهري.



كما يعرض علام في هذه الحلقة، حكاية السيدة الحامل التي تعاني من مرض الإدمان المدمر، ويلتقي وأيضا بمواطن مصري مصاب بعدة أمراض موجود في دولة الجزائر الشقيقة ويرغب في العلاج بمصر، كما يواصل تقديم حملة إسعاد المواطنين ليكشف عن عدة مفاجآت في حلقة اليوم.