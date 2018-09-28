حفيد عبد الناصر: الزعيم الراحل كان الأقرب للفقراء والبسطاء

قال جمال خالد عبد الناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنه كان الأقرب للفقراء والبسطاء والذي حقق طموحاتهم، وأن صورته عندما ترفع فهي ترمز للمبادئ والأفكار التي كان يتبناها وتعبر عن الأمل.



أوضح خالد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري خلال برنامجة حقائق وأسرار المذاع علي فضائية صدي البلد، إن هناك العديد من التغيرات التي ذهبت بمصر في اتجاهات مختلفة بعد وفاة عبد الناصر، والتي أنعكست بشكل كبير علي المواطنين.



وأضاف، أن الزعيم الراحل مثل الفقراء والبسطاء، والذين يذهبون للضريح الخاص به.