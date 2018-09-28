الأزهري يوضح الفارق بين عبد اللطيف البغدادي وأبو بكر البغدادي.. فيديو

عقد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامجه "رؤى" المذاع على فضائية "دي إم سي" مقارنة بين العالم الجليل الإمام الموفق عبداللطيف البغدادي، وبين أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وقال الأزهري، خلال حلقة من برنامجه "رؤى" الذي يعرض على فضائية" دي إم سي" والتي سجلها أمام الأهرامات، إن الموفق عبداللطيف البغدادي أعظم من وصف الهرم قبل 8 قرون، مشيرا إلى إن الإمام الموفق البغدادي صاحب المؤلفات الضخمة يذكرنا ببغدادي آخر هو أبو بكر زعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي يعد أشد عداوة لهذه الآثار ومحوًا للتاريخ والوطنية.



وأضاف: كنت قد كتبت مقالًا في الأهرام سميته بغدادي الرحمة وبغدادي الإرهابي، الموفق البغدادي قبس من الرحمة فيلسوف رحالة عاشق للعمران ولمصر والأزهر ومنبهر بعبقرية المصريين، والبغدادي الثاني مجرم خرج على الناس بتدمير الآثار وقطع الرقاب، مشيرا إلى الفارق بينهما كالفارق بين الجنة والنار والسماء والأرض.



وأشار إلى أن تواجده أمام الأهرامات ليكشف لنا عن الفارق الضخم بين عقل فهم الإسلام بحق فانطلق إلى العمرانية وبين راية مظلمة دمرت مقاصد الشريعة بفهمه الخاطئ بعد أن خيمت الظلمات عقله تجاه الآثار والمعالم الأثرية.

