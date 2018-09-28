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رياضة

مدرب تونس السابق: الأهلي مثل برشلونة في أفضل حالاته

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
نور عادل
تغنى مدرب منتخب تونس السابق ساي الطرابلسي، بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك بعدما تألق في منافسات البطولة العربية والفوز على فريق النجمة اللبناني 4/1 بالمباراة التي اقيمت أمس الخميس.

وقال سامي الطرابلسي في تصريحات تليفزيونية، أن النادي الأهلي يمتلك ثقافة وعقلية وادارة قوية، وأنه عندما يشاهد الأهلي يشعر بأنه يشاهد برشلونة في أفضل عهوده.

وأضاف: "لاعبو الأهلي مميزون للغاية من الجانب الفني والبدني. الفريق بالكامل لا يمتلك أي لاعب طويل القامة باستثناء المدافع كوليبالي فقط".

وتابع: "دائما هناك فكر وحلول داخل الملعب لدى الأهلي. يتقنون اللعب من العمق وطرفي الملعب ويتقنون لعب العرضيات أيضا".

وأكمل مدرب منتخب تونس حديثه مشيدًا بالثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان قائلًا: "وليد سليمان فنان تستمتع بمشاهدته في الملعب، وأنه يتقن اللعب من لمسة واحدة ويتقن التمرير وضرب الدفاعات".

وعن أحمد فتحي، يقول الطرابلسي: "أحمد فتحي لاعب ممتاز ويذكرني بخافيير زانيتي أسطورة إنتر".

وأوضح: "فتحي لاعب مقاتل على المستوى الدفاعي والهجومي. لاعب مميز للغاية ومقاتل".

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