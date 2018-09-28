تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، برئاسة المستشار أحمد سيلم، بتشريح جثتين لقيا مصرعهما فى واقعة انفجار ماسورة غاز داخل إحدى الشقق السكنية بحلوان اليوم، وكلفت هيئة الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.



واستعلمت النيابة عن حالة المصابين نتيجة الانفجار استعدادا للاستماع لأقوالهم حول أسباب الانفجار وطريقة حدوثه.



وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لرفع عينات من آثار الانفجار داخل الشقة السكنية لمعرفة اسباب الانفجار وبدايته.



وطلبت النيابة تشكيل لجنة من شركة الغاز المسئولة عن التوصيل بتلك المنطقة، للوقوف على أسباب انفجار الماسورة.



وكان لقى اثنان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى انفجار ماسورة غاز بأحد العقارت بمنطقة المشروع الامريكى بحلوان.