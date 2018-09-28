حفيد عبد الناصر: كتاب وثائق ناصر يمثل التراث الفكري للزعيم الراحل

قال جمال خالد عبد الناصر حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنه أصدر كتاب باسم وثائق ناصر، وهو يمثل التراث الفكري لما كتبه عبد الناصر، من يوميات حرب فلسطين، ما قبل السلطة، فلسفة الثورة، تحديد أهدافها والميثاق بعد الانفصال.



وأوضح خالد خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية، أن الكتاب تثقيفي، ويبرز أهم المراحل التي مر بها الزعيم، وتحدث عن الحرية السياسية والاجتماعية كيف يمكن تحقيقها من وجهة نظر الزعيم الراحل، مشيرًا إلى أن الكتاب يحكي عن فترة عشرين عاما في حياة الزعيم الراحل خلال 400 ورقة.