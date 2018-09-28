ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو

عبرت الفنانة ياسمين صبري، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، قائلة: "المهرجان رائع وبه تحسن كبير، وهناك حضور لعدد كبير من الممثلين، وهناك تفاعل وعرض للعديد من وجهات النظر السينمائية".



وأضافت "صبري" في تصريحات تليفزيونية على هامش فعاليات اختتام مهرجان الجونة السينمائي، "سأشارك في عمل درامي في شهر رمضان المقبل وسيكون بطولة مطلقة لي، لأنني أرغب في تجسيد شخصية إيجابية ملموسة من المواطنين".